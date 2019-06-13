بث حي Goals .. مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة لمواجهة تنزانيا في المباراة الودية المقرر لها اليوم الخميس.





منتخب مصر يلاقي تنزانيا، في تمام التاسعة مساءً، وذلك ضمن الاستعدادا لكأس أمم إفريقيا مصر 2019.





وشهد تشكيل منتخب مصر تواجد أحمد علي لاعب المقاولون قيادة هجوم الفراعنة ونبيل دونجا لاعب بيراميدز بجوار طارق حامد وأمامهم الثلاثي عبد الله السعيد ووليد سليمان وعمرو وردة





تشكيل منتخب مصر أمام تنزنيا اليوم

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.





خط الدفاع: أحمد المحمدي،محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف.





خط الوسط: نبيل دونجا، طارق حامد، عبد الله السعيد، وليد سليمان، عمرو وردة.





خط الهجوم: أحمد علي.





يذكر أن منتخب مصر سيخوض لقاء ودي أخر مع غينيا يوم الأحد المقبل، في إطار انهاء الاستعدادا قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا.





وتنطلق بطولة أمم إفريقيا يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتي 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة القارية.





تجدر الإشارة إلي أن منتخب مصر يتواجد علي رأس المجموعة الأولي بكأس أمم إفريقيا بجوار الكونغو وزيمبابوي وأوغندا.



