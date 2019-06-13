بعد غيابه عن الشاشة في رمضان.. توفيق عكاشة: "قولت فرصة أقعد مع البهايم"

علق الإعلامي توفيق عكاشة، على عدم ظهوره في رمضان والعيد، قائلًا: " كانت إجازة، وقولت فرصة أروح البلد، وألبس الجلابية، وأقعد مع البهائم".





وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن جميع توقعاته الخاصة بالأوضاع الإقليمية قبل رمضان تحققت، سواء توقعاته الخاصة بتكثيف البحرية الأمريكية تواجدها في البحر المتوسط، أو تأزم الملف السوري، أو محاولة بعض القوى الخارجية في السودان لإقصاء المجلس العسكري، عن المشهد السياسي في الخرطوم.



