مصطفى بكري: قيمة إنتاج فيلم الممر وصلت إلى 100 مليون جنيه (فيديو)

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علق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على فيلم الممر، قائلًا: "فيلم جميل"، موضحًا أن الفيلم يجسد بطولات القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف.



وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن فيلم الممر يعيد للشاشة المصرية رونقها، ويعيدها إلى القضايا الوطنية الجادة التي افتقدناها خلال الفترة الماضية.



وأشار إلى أن فيلم الممر إنتاج ضخم، وأن القوات المسلحة وقفت جنبًا إلى جنب مع منتج الفيلم، وقدمت إليه بعض المساعدات اللوجيستية، متابعًا: "قيمة إنتاج فيلم الممر وصلت إلى 100 مليون جنيه".

