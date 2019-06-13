تابع الآن مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم الخميس 13/6/2019| ملخص مباراة مصر وتنزانيا
الخميس 13/يونيو/2019 - 08:12 م
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نتيجة مباراة مصر وتنزانيا، مواجهة من العيار الثقيل بانتظار عشاق الساحرة المستديرة ولا سيما في جمهورية مصر العربية حيث ستنطلق مباراة مصر وتنزانيا الودية مساء اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019 في سياق الاستعداد للقاءات بطولة كأس أمم أفريقيا، وستكون مواجهة منتخب مصر ومنتخب تنزانيا في غاية الحماس والإثارة حيث سيحاول الفراعنة فرض سيطرتهم في هذا اللقاء ليدخلوا مواجهات بطولة أمم أفريقيا بثقة عالية ومعنويات جيدة.
القنوات الفتوحة الناقلة مباراة مصر وتنزانيا:
وتحظى مباراة مصر وتنزانيا الودية باهتمام جموع الشعب المصري خاصة والعديد من الدول العربية، حيث يبحث الكثيرين عن القنوات المفتوحة الناقلة أحداث مباراة مصر وتنزانيا مجاناً فتنفرد قناة بي إن سبورت القطرية ببث المباريات الودية والدولية والعربية والدوريات الأجبية والعالمية عبر شاشتها بعد حصولها على حقوق الملكية، وشهدنا منذ فترة إطلاق المجلس الإعلامي إطلاق قناة تايم سبورت التي ستكون مخولة ببث كافة مباريات كأس أمم أفريقيا، وقد أعلنت قناة أون سبورت عن بثها مباراة مصر وتنزانيا عبر شاشتها، كما سيتم عرض المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.
وتقام مباراة مصر وتنزانيا على أرض ملعب استاد برج العرب ويطمح المنتخب المصري في هذا اللقاء المرتقب تقديم أداء جيد ومشرف تمهيداً لانطلاقاته القوية في مباريات كأس أمم أفريقيا، فلا شك أن لاعبي الفراعنة يشعرون بالتوتر والارتباك في ظل اقتراب البطولة التي ستنطلق خلال أيام معدودة، لكن استعد لاعبي المنتخب المصري بشكل جيد مؤكدين أنهم سيبذلون أقصى جهودهم لإسعاد جموع الشعب المصري الحاضن للبطولة.
توقيت مباراة مصر وتنزانيا:
من المقرر أن تبدأ مباراة مصر وتنزانيا في الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين والأردن والعراق وقطر، وفي الساعة الحادية عشر حسب التوقيت المحلي للإمارات العربية المتحدة، يذكر أن المنتخب المصري قد قدم أخر مباراة ودية له أمام منتخب نيجيريا وتلقى الفراعنة وقتها الهزيمة بهدف واحد دون رد حيث استغل المنتخب النيجيري عامل الأرض والجمهور محقق انتصار صعب جداً، ونجح المنتخب المصري في التأهل لنهائيات أمم أفريقيا عن المجموعة العاشرة كما تأهل من مجموعته المنتخب التونسي، وبحسب القرعة التي أجريت لكأس الأمم الإفريقية حيث يقع المنتخب المصري في المجموعة الأولي وتضم المجموعة كل من أوغندا وزيمبابوي والكونغو.
التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري:
في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
في خط الدفاع: محمود علاء، عمر جابر، أحمد المحمدي، أحمد حجازي.
في خط الوسط: وليد سليمان، طارق حامد، عمرو وردة، نبيل عماد “دونجا”، عبد الله السعيد.
في خط الهجوم: أحمد علي.
وقرر المدير الفني للمنتخب المصري خافيير أغيري صاحب 60 عام، استبعاد حارس مرمى نادي سموحة محمد أبو جبل واللاعب محمد أبو الفتوح، بالإضافة إلى استبعاد نجم ليفربول محمد صلاح، ولاعب أرسنال محمد النني حيث سيعتمد المدرب المكسيكي على بعض اللاعبين الشباب الذين لم تتح لهم الفرصة للمشاركة في المباريات الودية والدولية الهامة ليمنح اللاعبين فرصة إثبات كفاءتهم.
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