"مكافحة الإدمان": هناك تعليمات صدرت من مجلس الوزراء بالكشف على 500 ألف موظف

قال حسن حرك، المستشار القانوني لمجلس لصندوق علاج وتعاطي الإدمان، إن الصندوق تقدم بمقترح قانون لمجلس الوزراء يضمن الكشف على تعاطي موظفي الحكومة المخدرات قبل التعيين، وفصل من يثبت تعاطيه.





وأشار "حرك"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أنه حتى صدور القانون هناك تعليمات من مجلس الوزراء بالكشف على 500 ألف موظف في كل جهات ومؤسسات الدولة، منوها بأنه من المقرر توقيع الكشف على 30 ألف موظف هذا الشهر.



