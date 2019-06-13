آخرها اللاعب "محمود محمد أيوب".. أرقام مصرية في موسوعة جينيس العالمية

قدمت مصر على مر أعوام مختلفة، عددا من الأرقام القياسية بموسوعة "جينيس" العالمية، ومؤخرًا دخلت شركة "المقاولون العرب" للموسوعة بتسجيل كوبري تحيا مصر كأعرض كوبري مُلجم، ولم يكن الكوبري الأول للدخول في الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، حيث شاركت مصر بالعديد من الأنشطة الأخرى التي تنوعت بين المستويات الفردية والجماهيرية، لذا تقدم "الفجر"، كيف تربعت مصر على عرش موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك فيما يلي.

كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج

وأعلنت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، أن كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج، يعد أعرض كوبرى ملجم فى العالم، بإجمالى عرض 67.36 بما يساوى 221 قدم، وهو أحدث الأرقام المصرية القياسية بموسوعة جينيس.

اللاعب محمود محمد أيوب

نجح اللاعب محمود محمد أيوب، وهو من أبناء مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، فى دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تحطيمه الرقم القياسى فى تمرين القفز مع الانقسام على التوالى، وحطم رقم اللاعب الاسترالى باتريك نى بوى لارتى، متخطيا رقمه السابق بفارق 4 عدات، حيث سجل 40 عدة بينما سجل باتريك 34 عدة فقط.

وبعد تحقيق هذا الإنجاز أصبح محمود أيوب، أول حامل لرقم قياسى فى موسوعة جينيس بمحافظة الوادى الجديد وثانى لاعب على مستوى جمهوريه مصر العربية فى الرياضة، ويستعد حاليا لكسر رقم قياسى جديد فى تمرين أخر .

وقال محمود أيوب، إنه خاطب القائمين على موسوعة جينيس عبر البريد الإلكترونى لطلب تسجيل رقم قياسى جديد فى أحد التمرينات الرياضية وهو القفز مع الانقسام على التوالى وقام بتسجيل التمرينة وفقا لاشتراطات الموسوعة وتقدم به رميا وتم اعتماده وحصل على الشهادة، بعد تحقيقه رقما جديدا بزيادة 6 عدات عن الرقم المسجل سابقا، موضحا أنه يستعد أيضا لتسجيل رقما قياسيا جديدا فى تمرينة العد مع ثنى الركبتين، والذى حقق فيه 235 عدة خلال 3 دقائق متفوقا على الرقم المسجل بواقع 200 عدة، ولم يتم الرد عليه باعتماد التسجيل حتى الآن، وأنه متخصص فى شعبة التدريب وتخرج من كلية التربية الرياضية ويطمح خلال الفترة القادمة أن يحقق العديد من الأرقام القياسية فى التمرينات الرياضية المتخصصة .

أطول مائدة إفطار بالعالم

وايضا دخلت مصر الموسوعة مجدداً بأطول مائدة طعام أقيمت لطعام الإفطار في رمضان والتى تجاوزت الثلاثة آلاف متر، حيث سجلت مصر رقماً قياسياً عالمياً لأطول مأدبة طعام في وجبة إفطار رمضانية، وأكل على المائدة ما يقرب من سبعة آلاف شخص في حفل الإفطار الذي نُظم بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر الأول من يونيو في الصحراء شرقي القاهرة، حيث تناول كثيرون معاً وجبة الإفطار التي شملت عصائر ومياه وطعام مقدم من العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وليد عبد الرحمن، الممثل الإعلامي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية في مصر، العاصمة الإدارية تقدمت بطلب لجينيس، وطلبوا أن يسجلوا أكبر مائدة في العالم، وحصلت قياسات ومراجعات للمراجع الموجودة والمسجلة موسوعة غينيس بالفعل، ووجدنا أنها ستكون بالفعل أكبر مائدة، وكان الرقم القياسي العالمي السابق قد سجل في 2018 لبلدية عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة بمأدبة طولها 2983 متراً و64 سنتيمتراً، أكل عليها ستة آلاف شخص، وتجاوزت المائدة المصرية المائدة السابقة بنحو مائتي متر، لتسجل3189 متراً و83 سنتيمتراً.

ويأتي هذا الرقم العالمي الجديد بعد أن افتتحت مصر أعرض جسر معلق في العالم، والذي يعبر النيل شمال وسط القاهرة، ويعتبر حلقة وصل رئيسية على طريق سريع يمتد من البحر الأحمر في الشرق إلى الساحل الشمالي الغربي لمصر.

الفنان التشكيلي طه القرني

ودخل موسوعة جينيس كصاحب أكبر جدارية نوعية في العالم، وبلغ طول الجدارية 23 مترًا

الدكتور مجدي يعقوب

كما دخل أيضا الدكتور مجدى يعقوب، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد إجرائه 100 عملية قلب في عام واحد فقط.