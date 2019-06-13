عاجل.. إصابة المطربة إيناس عز الدين بورم سرطاني

طمأنت الفنانة والمطربة إيناس عز الدين، جمهورها وأوضحت أنها أجرت تحليلا لعينة من الورم السرطاني الذي أصيبت به، وأظهرت نتائجه أنه حميدا وليس ورم خبيث.







