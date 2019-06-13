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عاجل.. إصابة المطربة إيناس عز الدين بورم سرطاني

الخميس 13/يونيو/2019 - 06:58 م
عاجل.. إصابة المطربة إيناس عز الدين بورم سرطاني
إيناس عز الدين
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الفجر الفني
 
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طمأنت الفنانة والمطربة إيناس عز الدين، جمهورها وأوضحت أنها أجرت تحليلا لعينة من الورم السرطاني الذي أصيبت به، وأظهرت نتائجه أنه حميدا وليس ورم خبيث.



وكتبت إيناس، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "انا فرحانة اووووووي وكان لازم افرحكم معايا نتيجة تحليل العينة بتاعتي طلعت والحمد لله الورم حميد مش خبيث وهستأصله اليومين الجايين انا عشت الفترة اللي فاتت ايام صعبة كتير فوق ما اي حد يتصور والحمد لله النهاردة انا مطمئنة".

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