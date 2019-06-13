مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندي بث مباشر اليوم 22-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

تنطلق مباراة نيجيريا وبوروندي يوم السبت الموافق 22-6-2019 على ملعب الاسكندرية، وتحديدا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات بطولة امم افريقيا 2019 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

منتخب نيجيريا هو واحد من أفضل المنتخبات في القارة السمراء وواحد من الاسماء الكبيرة المنتظر أن يكون ضمن المرشحين على لقب البطولة كونه دائما ما يقدم مستويات رائعة ويمتلك افضل النجوم الذين يزينون صفوف الدوريات الأوروبية الكبرى كالدوري الانجليزي والدوري الفرنسي والدوري الاسباني والايطالي والالماني.

نيجيريا ستصطدم بطموحات بوروندي الساعي لتقديم افضل ما لديه من اجل الظهور بشكل جيد وسط الاجواء المتعة التي ستكون على الاراضي المصرية والتي تستضيف البطولة في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندي بث مباشر كورة لايف الان.

قائمة بوروندي للبطولة الإفريقية:

حراسة المرمى: جاستن نيكومانا (سوفاباكا الكيني) وجوناثان ناهيمانا (فيتال إف سي البوروندي) وماك أرثر أرازاكا (لوساكا ديناموز الزامبي).

الدفاع: موسى عمر (سوفاباكا الكيني)وكريستوفر ناجويرا (أمورا البرتغالي) وعبد الكريم نيزجيمانا (فايبرز الأوغندي) وفريدريك نسابيموافا (شيبا يونايتد الجنوب أفريقي) وعمر نجاندو (كيجالي الرواندي) ودافيد ناشيميرمانا (ماكورا الرواندي).

وسط الملعب: بيير كوزيرا (العروبة العماني) وجايل بيجرمانا (هيبرنيان الإسكتلندي) وجايل دوهاندافي (موكارا الرواندي) وناهيمانا شاسيري (مغيزل السعودي) وسابوموكاما إينوك (زيسكو يونايتد الزامبي) وموستافا فرانسيس (جورماهيا الكيني).

الهجوم: شعباني حسين (البن الإثيوبي) وأميسي محمد (بريدا الهولندي) وياميني سليماني (العدالة السعودي) وأميسي سيدريك (التعاون السعودي) وسايدو براهينو (ستوك سيتي الإنجليزي) وعبدول فيستون (شبيبة القبائل الجزائري) ومافوجو لاوديت (ناباسا ستارز الزامبي) وإلفيس كامسوبا (ميلبورن فيكتوري الأسترالي).

الظروف ستكون سانحة لمشاهدة مباراة جيدة بين نيجيريا وبوروندي والتي تبدأ في تمام الساعة السابعة مساء السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر يونيو، بتوقيت مصر، الساعة السابعة مساء بتوقيت الاردن وفلسطين، الساعة التاسعة مساء بتوقيت ابو ظبي، الساعة الثامنة بتوقيت الرياض ومكة المكرمة، مصر محتضنة البطولة وفرت كل وسائل الدعم والراحة لزوارها من القارة السمراء أصحاب التواجد المميز.

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قائمة نسور نيجيريا:

حراس المرمى: دانييل أكبيي (كايزر تشيفز)، إيكيتشوكو إيزنوا (كاتسينا يونايتد)، فرنسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا).

الدفاع: أولالوا أينا (تورينو)، تشيدوزي أوازيم (ريز سبور)، ليون بالوجن (برايتون آند هوف)، جاميلو كولينز (بادربورن)، وليام تروست إيكونج (أودينيزي)، كينيث أوميرو (ليجانيس)، عبد الله شيخو (بورصة سبور).

الوسط: أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي)، جون أوبي ميكيل (ميدلسبره)، أحمد موسى (النصر السعودي)، ويلفريد نديدي (ليستر سيتي)، جون أوجو.

الهجوم: شوكويزي (فياريال)، أوديون إيجالو (شنجهاي شينهوا)، أليكس إيوبي (آرسنال)، صامويل كالو (بوردو)، بول أونواتشو (ميتيلاند)، هنري أونيكورو (جالطة سراي)، فيكتور أوسيمين (شارلوروا)، موسيس سيمون (ليفانتي).

ولعل من ابرز اللاعبين المميزين في منتخب نسور نيجيريا اللاعب اليكس ايوبي لاعب ارسنال الانجليزي وجون اوبي ميكيل قائد الفريق والذي يلعب مع مدلسبره في الدرجة الثانية الانجليزية.