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سعد الصغير مهنئًا محمود الليثي بعيد ميلاده: "حبيبي وغالي عندي"

الخميس 13/يونيو/2019 - 06:25 م
سعد الصغير مهنئًا محمود الليثي بعيد ميلاده: حبيبي وغالي عندي
سعد الصغير
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الفجر الفني
 
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حرص الفنان سعد الصغير، على تهنئة صديقه الفنان محمود الليثى بعيد ميلاده، متمنيًا النجاح والتوفيق فى حياته الشخصية والفنية.


ونشر سعد الصغير صورة تجمعه بمحمود الليثى عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها قائلاً: "ابو الالياس حبيبى نزلت أنا بعد الكل علشان أنت حبيبى وغالى عندى وربنا يكرمك ياحبيبي كمان وكمان كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة حبيبى يارب ومن نجاح لنجاح يارب".


وطرح الفنان الشعبى، سعد الصغير أغنية جديدة "اعمل كدة كدة" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسي، ومن إخراج كامبا.

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