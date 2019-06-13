زى موحد وشاشات عرض.. آخر استعدادات الدولة لـ "الأمم الإفريقية"

تستعد محافظة القاهرة، لبطولة أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام في مصر 21 يونيو الجاري، حيث انتهت المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، من تجهيز استاد القاهرة ومحيطه، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر وتنطلق بعد أيام، لذا تقدم "الفجر"، آخر الاستعدادات لبطولة الأمم الإفريقية، وذلك من خلال التقرير التالي.

شاشات عرض

انتهت محافظة القاهرة من الاستعدادت لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بنشر شاشات عرض بمحيط إستاد السلام والقاهرة وتجهيزها أمام المواطنين لمشاهدة بطولة أمم أفريقيا.

زى موحد

وخصصت هيئة النقل العام بالقاهرة، برئاسة اللواء رزق على، زى جديد موحد لسائقى ومحصلى هيئة النقل العام العاملين على شبكة الخطوط الجديدة، التى ستخدم جماهير بطولة أمم أفريقيا 2019 التى ستنطلق بعد أيام، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، للعمل على الظهور المشرف والحضارى والمظهر اللائق للعاملين بالهيئة أثناء إقامة بطولة الأمم الإفريقية فى الفترة من 21/ 6 / 2019 حتى 19/ 7/ 2019 ، تم تخصيص زى موحد لسائقى ومحصلى الهيئة.

تجديد أكثر من 600 أتوبيس

وكما أن الهيئة انتهت من تجديد أكثر من 600 أتوبيس سيعمل على الخطوط الجديدة، كما جددت 400 محطة خرسانية المنتشرة بالشوارع، وذلك للظهور بشكل لائق خلال إقامة بطولة أمم أفريقيا والتى تستضيفها مصر هذا العام.

تطوير ورفع كفاءة الشوارع

وتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، محيط استاد القاهرة، الخميس، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا علي استعدادات محافظة القاهرة لإستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بتطوير ورفع كفاءة الشوارع والمحاور لمحيط استاد القاهرة، والتي شملت أعمال رصف وأرصفة وتخطيط مروري للشوارع مع رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء، وكذلك أعمدة الانارة وزراعة الأشجار والزهور وتنسيقها بما يليق بمداخل استاد القاهرة.

أعلام الدول المشاركة بالإستاد

كما أن هناك جهودًا مبذولة من مديري مديريات الإسكان والطرق وهيئة نظافة وتجميل القاهرة لإنهاء الأعمال المستجدة داخل الاستاد وإظهارها بالمظهر اللائق من أعمال رصف وأرصفة وتنسيق المسطحات الخضراء، والعمل على مدار 24 ساعة، ونشر أعلام الدول المشاركة بمحيط استاد القاهرة واستاد الانتاج الحربي والسلام.

توفير الخدمات الصحية اللازمة

في سياق متصل، شدد رئيس الوزراء، على ضرورة جاهزية المستشفيات في المحافظات من أجل رعاية الجماهير، وتأهيل كل الملاعب والمدرجات وتجهيزها بـ"الواي فاي"، من أجل تسهيل عمل الصحفيين ونقل البيانات بأسرع طريقة ممكنة وفق ما قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، والذي أكد أن كل المحافظات التي تستضيف البطولة مستعدة من حيث الرعاية الصحية، بنسبة 100%، وقبل البطولة كل محافظة ستكون مؤهلة من حيث الطرق وجاهزية الفنادق والملاعب، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية أكد جاهزية الفنادق في المحافظات اليوم، لاستقبال الوفود.

تأهيل الملاعب وتجهيزها بـ"الواي فاي"

كما أنه تم تكليف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستعداد بالتغطية اللازمة على أعلى مستوى سواء في مجال الاتصالات أو شبكة الإنترنت، وكذا العمل على زيادة سرعة الإنترنت في محيط ملاعب المباريات.

وكان قد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتناول الاجتماع متابعة آخر الاستعدادات لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، ووجه الرئيس باستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن الترتيبات اللازمة قبل إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لضمان خروجها بالصورة المُثلَى، أخذًا في الاعتبار أهمية الحدث على المستويين القاري والدولي، فضلًا عن مواكبته مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا فى تاريخ المسابقة.