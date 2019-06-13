رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)

استقبل الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وفد المجلس القومى للمرأة بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والأستاذ الدكتور وفاء يسري الأستاذ بكلية الخدمة الأجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية بالوحدة والأستاذة شيماء نعيم مدير إدارة التخطيط والسياسات بالمجلس القومى للمرأة والأستاذة أسماء بغدادي عضو إدارة المتابعة والتقييم بالمجلس والأستاذ محمد صلاح الدين مسؤول المتابعة والتقييم بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والأستاذ أيمن حلبة أمين عام جامعة الفيوم وذلك اليوم الخميس الموافق 1362019.





أشاد الدكتور أشرف رحيل بالدور البارز الذي قامت به وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم خلال العام الجامعي الحالي من خلال حملات التوعية والندوات وورش العمل المختلفة مصرحًا أن الجامعة بصدد تنظيم عدد من القوافل لقرى محافظة الفيوم بهدف زيادة التوعية وتعريف المجتمع الريفي بخطورة ممارسة العنف ضد المرأة.





كما أكد الدكتور خالد عطا الله على أهمية وحدات مناهضة العنف ضد المرأة على مستوى الجامعات المصرية والتي تعمل على توعية الشباب الجامعي والمنتمي لثقافات وأفكار مختلفة موجهًا بضرورة العمل على زيادة حملات التوعية خارج المجتمع الجامعي لتشمل البيئة المحيطة والمجتمعات الريفية والتي لها طبيعة خاصة على الجميع استيعابها مضيفًا أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة عليها العمل على نطاق أكثر شمولًا ليضم عاملات الخدمات المعاونة بالجامعة وعدم اقتصارها فقط على الطلبة بهدف زيادة توعيتهم ومناقشتهم في حالات العنف الأسري واتخاذ خطوات جادة لحلها.





وأشارت الدكتور نهير الشوشاني أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم أقامت العديد من الندوات وورش العمل للطلاب بمختلف كليات الجامعة بالإضافة إلى عدد من الحملات الناجحة شملت حملة (لأني رجل) والـ (16 يوم) مضيفةً أن الوحدة قامت بتفعيل حملة ما سمي بالـ (5 دقائق)، وذلك عن طريق الطلاب المتطوعين بالوحدة للعمل على التعريف بظاهرة العنف والتحرش ضد المرأة وأهمية ممارسة العمل التطوعي من خلال خمس دقائق مستقطعة من مدة المحاضرات بالكليات موضحةً أن هذا الأمر كان له عظيم الأثر في زيادة عدد المتطوعين.





وتابعت سيادتها أن الوحدة وضعت خطة استراتيجية مقترحة للعام الجامعي القادم تشمل العمل على زيادة أعداد المتطوعين وكثافة التدريب وزيادة ورش العمل والندوات وإعداد عرض مسرحي بالمسرح الجامعي يضم جميع الطلاب وتنشيط الدور التوعوي داخل الجامعة وخارجها.



