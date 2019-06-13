مصطفى بكري: الوضع في الخليج خطر.. ويستوجب تدخل دولي

علق الإعلامي مصطفى بكري، على تفجير ناقلتي نفط في خليج عمان، قائلًا إن هذا الحدث وقع بعد تفجير عدد من البواخر في الإمارات والاعتداءات في السعودية، ولا يمكن فصل هذا الحادث عن باقي الأحداث.





وأكد "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن أمن الخليج من الأمن القومي العربي.



