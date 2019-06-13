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صعود أسعار النفط يدعم البورصات الأوربية لترتفع بنهاية التعاملات

الخميس 13/يونيو/2019 - 06:37 م
صعود أسعار النفط يدعم البورصات الأوربية لترتفع بنهاية التعاملات
بورصة ألمانيا
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وكالات
 
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ارتفعت مؤشرات البورصة الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بدعم من  قطاعي النفط والغاز والموارد الأساسية.

ودعم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة خلال التعاملات صعود قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى مكاسب أسهم الموارد الأساسية ليكونا الأفضل أداءً في البورصات الأوروبية.

وعلى صعيد التطورات السياسية داخل بريطانيا، حصد "بوريس جونسون" أغلبية الأصوات من مشرعي حزب المحافظين في أول جولة لاختيار رئيس الحزب الحاكم بعد استقالة تريزا ماي.

ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات متباينة  بالأمس بشأن النزاع التجاري مع الصين، حيث قال إنه لا يوجد موعد محدد لفرض تعريفات جمركية جديدة على باقي الواردات من الصين، متوقعاً إتمام صفقة تجارية مع بكين.

وفي الوقت نفسه أعلن ترامب أن الصين إما أن تنفذ الصفقة المتفق عليها من قبل أو لا يتم تنفيذ أي اتفاق على الإطلاق.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من التقديرات خلال أبريل الماضي.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمئة إلى 380.3 نقطة، كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمئة عند 12169.05 نقطة.

واستقر مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7368.5 نقطة، فيما لم يشهد مؤشر "كاك" أي تغيير ليسجل 5375.6 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1275 دولار.
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