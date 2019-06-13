ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غناها ماجد المهندس.. "جموح" تحتفي بأشقائها "حمدان وأحمد ومكتوم" في "أحلى البشاير" (فيديو)

الخميس 13/يونيو/2019 - 06:40 م
غناها ماجد المهندس.. جموح تحتفي بأشقائها حمدان وأحمد ومكتوم في أحلى البشاير (فيديو)
حمدان وأحمد ومكتوم
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

أطلقت الشاعرة الإماراتية "جموح" أحدث قصائدها المغناة بعنوان "أحلى البشاير"  لتصوغ مفرداتها بنبض الفرح وتلبس ديباج قصيدتها بشموخ سمو أبراجها كما حملت قصيدة شاعرتنا مشاعر السرور والابتهاج بهذه المناسبة، أفراح آل مكتوم، لتظهر كلماتها نبض قلب شاعرتنا التي تغنت بأشقائها سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم والشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم والشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم  وهي تكتب مفردات قصيدتها بكحل العين، بمناسبة زفاف أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

 

كما حملت قصيدة "أحلى البشاير" المشاعر الجياشة التي أظهرت دولة الامارات العربية المتحدة وهي تحتفل بهذه المناسبة العزيزة  بزفاف سمو الشيوخ لتكون هذه المناسبة فرحة آل مكتوم وهي فرحة لكافة المواطنين والمقيمين في الأمارات، ليرسم زفاف انجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أجمل لوحة  تحت عنوان فرحة وطن.

 

أغنية "أحلى البشاير" من غناء مهندس الأغنية الفنان ماجد المهندس، فيما قام بتلحين هذا العمل الملحن الجميل عادل عبدالله، وقام بتوزيعها موسيقياً ومكسجها الفنان والموزع حسام كامل، وتولى عملية الإشراف العام على تسجيل هذه الأغنية شاعر الوطن الإماراتي علي الخوار فيما تولى إدارة الإنتاج مدير شركة الخوار للإنتاج الفني السيد علاء فياض.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي