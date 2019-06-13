"الأرصاد" تكشف طقس الغد.. وتوجه نصائح للمواطنين
الخميس 13/يونيو/2019 - 06:40 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في الغد ستكون جيدة، وستصل على السواحل الشمالية لـ23 درجة.
وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن مشكلة طقس الغد تتمثل في ارتفاع درجة الرطوبة التي تشعر المواطن بارتفاع درجة الحرارة، وتساهم في تكوين الشبورة المائية في الصباح بالقرب من المزروعات والمسطحات المائية.
وطالب السائقين بتطبيق تعليمات المرور أثناء انخفاض الرؤية للحفاظ على سلامة الجميع، وعدم ملء تنك البنزين بشكل كامل، لترك جزء للتبخر أثناء ارتفاع درجة الحرارة، وعدم ملء الإطار بشكل كامل، لإعطاء فرصة لتمدد الهواء أثناء ارتفاع درجة الحرارة، حتى لا ينفجر الإطار.
Advertisements