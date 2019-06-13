ستاد الشمس في أبهى صورة لاستقبال منتخب كوت ديفوار





انتهت اللجنة المشرفة علي التعديلات الشاملة لاستاد الشمس من أعمالها والذي تسلمته منذ ما يقرب من شهرين بعد إدراج ستاد الشمس ضمن الاستادات الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية بعد حرص الصحفي أسامة أبوزيد رئيس النادي علي ان يكون للاستاد دورا في استقبال تدريبات اي منتخب إفريقي بفضل علاقاته الجيدة بالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومسئولي اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة وهو ما تم في النهاية بإعلان استقبال تدريبات منتخب كوت ديفوار الأفيال السوداء عليه.





وتم عمل صيانة شاملة في جميع جوانب الاستاد بتغيير أرضية ملعب كرة القدم وتطوير غوف خلع الملابس والإضاءة الشاملة لملعب الكرة وهو ما جعل النادي يستفيد بتطوير الاستاد بأكثر من ٥٠ مليون جنية.



