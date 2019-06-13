اغلاق 5 مصانع آيس كريم وإعدام 1350 كيلو أغذية بمركز المنصورة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن غلق 5 مصانع آيس كريم وعصير وإعدام وضبط 1350 كيلو أغذية متنوعة تالفة بقريتي ميت الصارم وعزبة فوده التابعتين لمركز المنصورة.





جاء ذلك بناءا على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والذي أشار إلى أن الحملات أسفرت عن إعدام 400 كيلو أغذية تالفة وضبط 270 كيلو ايس كريم وسحب عينات للفحص المعملي وتحرير 5 محاضر في ثلاثة مصانع بميت الصارم وعزبة فوده.





كما تم اعدام 680 كيلو آيس كريم وعصير ومستحلب ولب عصير مانجو وفراولة لاستخدام الوان صناعية غير مصرح بها في مصنعين بعزبة فودة مركز المنصورة.





وقد أوصت الحملة بقيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الاداري للمصانع الخمسة بسبب نقص الاشتراطات ووجود خطر داهم وعدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي.



