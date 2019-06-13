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الجماهير المغربية تشن هجومًا لاذعًا على نجم الفريق

الخميس 13/يونيو/2019 - 06:32 م
الجماهير المغربية تشن هجومًا لاذعًا على نجم الفريق
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حسن شحاتة
 
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شن الجمهور المغربي هجومًا لاذعًا على أحد أهم نجوم المنتخب الأول لكرة القدم فيصل فجر، بسبب تصرفه في المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب جامبيا.

وذكرت تقارير صحفية مغربية، أن الجماهير أبدت غضبها اتجاه فيصل، واصفين تصرفه بالأنانية، بعدما تعمد تسديد ركلة الجزاء بدلاً من عبد الرزاق حمدالله، ليهدرها اللاعب ويتسبب في خسارة فريقه.

ويذكر أن حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، غادر معسكر الفريق اليوم على خلفية تلك الأحداث، وتم استقدام عبد الكريم باعدي بدلاً منه.

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