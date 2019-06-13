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واشنطن ترسل مدمرة إلى خليج عمان

الخميس 13/يونيو/2019 - 06:29 م
واشنطن ترسل مدمرة إلى خليج عمان
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وكالات
 
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الولايات المتحدة أرسلت مدمرة لتقديم المساعدة لناقلتين إحداهما سفينة صهريج في خدمة أسطول ياباني تعرضتا لهجوم اليوم الخميس، في مياه خليج عمان.

وذكر الأسطول في بيان مقتضب، "إننا على دراية بالمعلومات حول هجوم على ناقلات في خليج عمان. الأسطول الأمريكي تلقى طلبي نجدة. توجهت مدمرة من طراز أرليه بورك تحمل صواريخ موجهة لمساعدتهما".

وتعد إحدى الناقلتين سفينة صهريج تحمل علم بنما وتتبع شركة "كوكوكا سانجيو" وكانت متجهة إلى تايلاند وبعدها إلى سنغافورة وتحمل 19 ألف طن.

وتجهل تفاصيل حتى الآن عن الناقلة الأخرى سواء عن الحمولة التي كانت تحملها أو وجهتها، لكن وسائل إعلام محلية تشير إلى احتمال أنها ناقلة نرويجية.

وذكر مديرون من شركة "كوكوكا"، أن الناقلة كانت تحمل 25 ألف طن من الميثانول واشتعلت فيها النيران وحاول أفراد الطاقم إطفاء الحريق.

وأمر قائد الناقلة بمغادرتها، وكان يستقلها 21 من أفراد طاقمها يحملون الجنسية الفلبينية.

وكشفت الشركة اليابانية أنه يجهل إذا ما كان أفراد طاقمها قد تعرضوا لإصابات.

وقع الحادث في وقت يشهد تصاعداً للتوتر بين إيران والولايات المتحدة التي اتهمت طهران بالوقوف وراء عدة حوادث مماثلة على سفن كانت تبحر في مياه مضيق هرمز.
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