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لاعبو منتخب المغرب يشعلون أزمة في معسكر الفريق بسبب حمدالله

الخميس 13/يونيو/2019 - 06:28 م
لاعبو منتخب المغرب يشعلون أزمة في معسكر الفريق بسبب حمدالله
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حسن شحاتة
 
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أشعل المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أزمة في معسكر الفريق عقب مغادرته، قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا بأيام قليلة.

وكشفت تقارير صحفية، عن تضامن لاعبي المنتخب المغربي مع حمدالله، وشنوا غضبهم على فيصل فجر، والذي أثار العديد من الأزمات مع باقي لاعبي الفريق.

وأكد حمدالله على غياب الروح الجماعية في الفريق الأمر الذي دفعه للخروج من معسكر الفريق، حيث رفض تنفيذ ركلة الجزاء أمام منتخب جامبيا في المباراة الودية، ليتركها لفيصل فجر قبل أن يتصدى لها الحارس ببراعة.

ويعد المنتخب المغربي من أبرز المرشحين لحصد بطولة أمم أفريقيا، فهل ستؤثر تلك المشاكل على أبناء هيرفي رينار أم سينجح المدرب المخضرم في أحتواء الموقف؟

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