حملة مكبرة لرفع وإزالة التعديات والإشغالات في شوارع المنصورة.. (صور)
الخميس 13/يونيو/2019 - 06:30 م
محمد كشك
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نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، اليوم الخميس حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع الكائنة بنطاق الحى، بقيادة المهندس فتحي المحلاوي رئيس جهاز الخدمات.
استهدفت الحملة شارع جيهان، وشارع الخلطة الأسفلتية، حيث تم رفع كافة مظاهر التعديات على الطريق، من الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والمنتهى ترخيصها، ورفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش، التي وضعها بعض المواطنين أمام العقارات لحجز أماكن لسياراتهم الخاصة.
وشدد رئيس حى غرب المنصورة المحاسب أحمد عبد السميع على إدارة الإشغالات بالحي بتكثيف الحملات لرفع كافة التعديات على الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، حال تكرار المخالفات، وتحرير المحضر اللازم ضد المخالف شخصيًا وتوقيع الغرامة المقررة.
استهدفت الحملة شارع جيهان، وشارع الخلطة الأسفلتية، حيث تم رفع كافة مظاهر التعديات على الطريق، من الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والمنتهى ترخيصها، ورفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش، التي وضعها بعض المواطنين أمام العقارات لحجز أماكن لسياراتهم الخاصة.
وشدد رئيس حى غرب المنصورة المحاسب أحمد عبد السميع على إدارة الإشغالات بالحي بتكثيف الحملات لرفع كافة التعديات على الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، حال تكرار المخالفات، وتحرير المحضر اللازم ضد المخالف شخصيًا وتوقيع الغرامة المقررة.
وأكد رئيس الحي على ضرورة التعامل بحزم وعدم التهاون فى رفع جميع التعديات، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل رئاسة حى غرب المنصورة لعودة الانضباط للشارع.
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