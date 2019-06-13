التحالف العربي: "أنصار الله" على صلة بحادث خليج عمان
الخميس 13/يونيو/2019 - 06:26 م
وكالات
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اعتبر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أن جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية قد تكون على صلة بحادث استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الخميس، إن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان "تصعيد كبير"، وذلك حسب وكالة "رويترز".
وأضاف أنه "يمكن ربط الهجوم على السفينتين بآخر نفذه الحوثيون على ناقلة العام الماضي".
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية والعربية ذكرت، في وقت سابق اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في خليج عمان، وأن ناقلتي نفط قد تعرضتا لهجوم.
وقال المتحدث باسم شركة "فرونتلاين"، بات أدامسون، إنه من السابق لأوانه تأكيد أن الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط التابعة للشركة وتلاه نشوب حريق، نجم عن اعتداء.
وأعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أنه تدخل لتقديم العون لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم ببحر عمان، فيما أفاد الإعلام الإيراني، بأن 44 شخصا تم إجلاؤهم من ناقلتي النفط، وذلك بعد أنباء تحدثت عن استهدافهما.
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