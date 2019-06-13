برهان بسيس:" نبيل القروي العجل الذهبي الّذي سيصوّت له الشعب التونسي بكثافة.."

قال الناشط السياسي برهان بسيس إنّ الطبقة السياسيّة بكلّ أطيافها أصيبت بالإرتباك بعد نتائج سبر الآراء الأخيرة، وهذه حالة مفهومة ولكن غير مبرّرة حسب قوله.وفي تدوينة نشرها مساء أمس 12 جوان 2019، على صفحته الرسميّة.





وعبّر بسيس بكلمة “صح النوم” لكلّ السياسيين لأنّ نتائج سبر الآراء مفهومة وهي عبارة عن صفارة إعلان العد التنازلي لإنهيار السّلطة الموجودة منذ سنة 2011، وبالتالي انهيار شبكة المصالح والإمتيازات التي تفرّدت بها المنظومة الحاكمة على حساب الشعب التونسي الّذي لم يرى سوى “البؤس والحيرة وسقوط الأحلام الإجتماعيّة” على حدّ تعبيره.

وأفاد بسيّس إنّ هذه المنظومة لن تستسلم بسهولة حسب قناعاته لأنّ السلطة بالنسبة لها قضية حياة أو موت وهذا يحيل إلى الخوف من نتائج المعركة القادمة على البلاد، ودعا كلّ السياسيين إلى ضرورة النظر في أسباب هذه الخيبة التي أضحت خيبة وطن بأكمله عوض التشكيك في نتائج سبر الآراء، مفيدا أنّهم سيكتشفون بذلك حقائق موحشة وفجوة تزداد عمقا بين المنظومة والمجتمع.

وأشار برهان بسيس إلى بعض تفاصيل هذه الخيبة حسب إعتقاده، من بينها إنسياق التونسي من الطبقة الوسطى في متاهة العمليّة السياسيّة الإنتخابيّة، وإنّ هذا التّونسي ستنهكه الزيادة في كلفة العلاج في الطب الخاص والعام،

وقال إنّ المواطن التونسي لم يعد يهمّه الإصلاحات والمنظومة الموجودة بقدر ما بات يهمّه كيفيّة تأمين لقمة عيشه، وهذا ما برّر لصاحب قناة نسمة نبيل القروي تصدّر نتائج سبر الآراء، مفسّرا إنّ القروي منذ سنتين ترك السياسيين في نقاشاتهم “البيزنطيّة” حسب وصفه، وتوجّه في صمت يتجوّل بين المدن ويتقرّب إلى هذا التونسي من الطبقة الوسطى، حاملا معه فيلقا من الأطبّاء مختصين لهؤلاء في حملة سماها “قرى الشفاء”، وغيرها من التظاهرات لصالح المهمّشين، وبات من الواضح إمكانيّة تصويت الشعب إلى نبيل القروي بكثافة عوض باقي الأحزاب، ووصفه “بالعجل الذهبي”.





بزنس نيوز