محافظ الدقهلية: إزالة 19 حالة تعدي على أراضي زراعية في شهر مايو
الخميس 13/يونيو/2019 - 06:26 م
محمد كشك
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قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إنه تم إزالة 19 حالة تعدي على أراضي زراعية على مستوى 12 مركزا بالمحافظة خلال شهر مايو الماضي.
وأكد محافظ الدقهلية على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية لحماية الأمن الغذائي، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات الإزالة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.
وقال شاروبيم إنه لا تهاون مع المخالفين أو المقصرين وإن هناك إجراءات صارمة وعقوبات مشددة، ضد من يتعدى على الأرض الزراعية ومن يسمح بها ومن يساعد في الاستيلاء على حق الشعب.
وأكد محافظ الدقهلية أن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تتم بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع أجهزة المحافظة والتنسيق من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بشكل دائم لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.
وأكد محافظ الدقهلية على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية لحماية الأمن الغذائي، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات الإزالة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.
وقال شاروبيم إنه لا تهاون مع المخالفين أو المقصرين وإن هناك إجراءات صارمة وعقوبات مشددة، ضد من يتعدى على الأرض الزراعية ومن يسمح بها ومن يساعد في الاستيلاء على حق الشعب.
وأكد محافظ الدقهلية أن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تتم بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع أجهزة المحافظة والتنسيق من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بشكل دائم لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.
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