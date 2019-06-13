رئيس جهاز القاهرة الجديدة يعد حاجزي مشروع "بيت وطن" بحل مشكلة تأخر وصول المرافق

التقي المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عدد من حاجزي المرحلة الثانية بمشروع "بيت وطن"، علي هامش تجمعهم لتقديم تظلمات علي تأخر هيئة المجتمعات العمرانية، توفير المرافق لمدة خمس سنوات، من (مياه، صرف، كهرباء، وطرق ممهدة تشمل الأرصفة وطبقة أسفلت)، مما يعد مخالفة صارخة لشروط طرح الأراضي، مما تسبب في خسائر مادية فادحة للحاجزين.





وأشار عدد من الحاجزين إلي أنهم شاركوا في هذا المشروع لانقاذ الوطن في ظروفه العصيبة، راغبين الدفع بعجلة الأقتصاد والدفع بالعملة الصعبة بخزينة البلاد، الا إنهم فوجئوا بعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية بشروط التعاقد، مهددين بعدم إستلام الأرض عديمة أو منقوصة المرافق كما ثبت من المعاينة الفعلية للموقع، مع الإمتناع عن سداد القسط الأول لعدم استحقاقه بعد ، مع احتفاظهم بكافة الحقوق القانونية في مطالبة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برفع الأضرار الواقعة علي والتعويض عن هذه الأضرار الجسيمة منذ أكتوبر 2015 وحتى تاريخ تسليم الأرض كاملة المرافق كما نصت شروط طرح المرحلة الثانية من بيت الوطن.





وطالب عدد من الحاجزين المتضررين، بتشكيل لجنة نزيهة للتحقيق في هذه الوقائع وازالة المخالفات المذكورة ورفع الضرر الجسيم الواقع، والذي تبين حدوثه مع كل الحاجزين في طرح أراضي بيت الوطن ، ولابد من الالتزام الكامل وغير المشروط بشروط طرح أراضي بيت الوطن وهو الأساس التعاقدي الذي تم الحجز بناءً عليه.





من جانبه وعد النجار، رئيس جهاز التجمع الخامس بنقل الشكاوي للوزراة، وإعداد دراسة جديدة تضم للأستلام، لافتا أن الوزراة لن تتواني في تقديم الخدمات لمواطنيها.