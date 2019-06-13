بورصة "النيل" تصعد 0.36% بختام تعاملات الخميس
الخميس 13/يونيو/2019 - 05:25 م
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشر بورصة "النيل" لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم " الخميس " بنسبة 0.36% مغلقًا عند مستوى 451.85 نقطة.
وجرت التداولات على9 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 3 ورقات دون تغير بينما ارتفعت 3 ورقة فحين تراجعت 3ورقات، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.1 جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 2 مليون سهم من خلال تنفيذ عدد 188 الف عملية.
وعلى صعيد الأسهم التى صعدت فتصدر سهم " أم بي للهندسة " الأسهم الأكثر إرتفاعاً بنسبة 4.7% ، تلاه سهم "الدولية للصناعات الطبية ايكمي" بنسبة 3.7% بينما تراجعت سهم كلا من " الصخور العربية للصناعات البلاستيكية" و " سبيد ميديكال "بنسبة 2.7%، 2.4% علي التوالي.
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