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بورصة "النيل" تصعد 0.36% بختام تعاملات الخميس

الخميس 13/يونيو/2019 - 05:25 م
بورصة النيل تصعد 0.36% بختام تعاملات الخميس
بورصة النيل
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نيفين سمير
 
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ارتفعت مؤشر بورصة "النيل" لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم " الخميس  " بنسبة 0.36% مغلقًا عند مستوى  451.85 نقطة.

وجرت التداولات على9 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 3 ورقات دون تغير بينما ارتفعت 3 ورقة فحين تراجعت 3ورقات، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.1 جنيه بحجم تداولات بلغ نحو  2 مليون  سهم من خلال تنفيذ عدد 188 الف عملية.

وعلى صعيد الأسهم التى صعدت فتصدر سهم " أم بي للهندسة " الأسهم الأكثر إرتفاعاً  بنسبة 4.7% ،  تلاه سهم "الدولية للصناعات الطبية ايكمي" بنسبة 3.7% بينما تراجعت سهم كلا من  " الصخور العربية للصناعات البلاستيكية" و " سبيد ميديكال "بنسبة 2.7%، 2.4% علي التوالي.

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