بورصة "النيل" تصعد 0.36% بختام تعاملات الخميس





ارتفعت مؤشر بورصة "النيل" لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم " الخميس " بنسبة 0.36% مغلقًا عند مستوى 451.85 نقطة.





وجرت التداولات على9 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 3 ورقات دون تغير بينما ارتفعت 3 ورقة فحين تراجعت 3ورقات، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.1 جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 2 مليون سهم من خلال تنفيذ عدد 188 الف عملية.





وعلى صعيد الأسهم التى صعدت فتصدر سهم " أم بي للهندسة " الأسهم الأكثر إرتفاعاً بنسبة 4.7% ، تلاه سهم "الدولية للصناعات الطبية ايكمي" بنسبة 3.7% بينما تراجعت سهم كلا من " الصخور العربية للصناعات البلاستيكية" و " سبيد ميديكال "بنسبة 2.7%، 2.4% علي التوالي.



