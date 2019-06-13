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تويتر يحذف 4800 حساب مرتبط بإيران

الخميس 13/يونيو/2019 - 05:26 م
تويتر يحذف 4800 حساب مرتبط بإيران
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خاطر عبادة
 
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قالت إدارة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم، إنها حذفت ما يقرب من 4800 حساب مرتبط بإيران.


وتم العثور على معظم هذه الحسابات لنشر الأخبار بزاوية لدعم المصالح الجيوسياسية الإيرانية أو لتكون ملفات تعريف المستخدمين وهمية تهدف إلى التلاعب في النقاش عبر الإنترنت.

وأضاف تويتر هذه الحسابات إلى قاعدة بيانات عامة أطلقها العام الماضي لتتبع معركته ضد المعلومات الخاطئة المرتبطة بالحكومة، كما أضاف أيضًا عددًا أقل من الحسابات المحذوفة المرتبطة بروسيا وفنزويلا ومنطقة كاتالونيا في إسبانيا.

وأكدت تويتر أن عمليات الإزالة تهدف إلى منع تدخل الانتخابات مع الحفاظ على خطاب سياسي صالح.

وقالت الشركة الشهر الماضي، إنها أزالت حوالي 2800 من الحسابات الإيرانية التي كانت تستخدم أشخاصًا مزيفين.
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