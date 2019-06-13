الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان

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ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاعتداءات على ناقلتي النفط اللتين أفيد عن تعرضهما لهجمات اليوم في بحر عمان.



وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية: "أدين أي هجوم على سفن مدنية"، داعيًا إلى تقصي الحقائق وتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، مشددًا على أن العالم لا يستطيع تحمل نزاع في الخليج.