ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البورصة الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع بدعم من مكاسب الطاقة

الخميس 13/يونيو/2019 - 05:17 م
البورصة الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع بدعم من مكاسب الطاقة
البورصة الأمريكية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع بدعم من  قطاع الطاقة فضلا عن آمال خفض سعر الفائدة التي عززت الثقة أكثر.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 32.11 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة ليفتح عند 26036.94 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.40 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 2886.24 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 29.84 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 7822.56 نقطة.
Advertisements
المزيد عن: وول ستريت البورصة الامريكية الاقتصاد الامريكى اسواق المال اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي