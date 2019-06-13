البورصة الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع بدعم من مكاسب الطاقة
الخميس 13/يونيو/2019 - 05:17 م
وكالات
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استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع بدعم من قطاع الطاقة فضلا عن آمال خفض سعر الفائدة التي عززت الثقة أكثر.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 32.11 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة ليفتح عند 26036.94 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.40 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 2886.24 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 29.84 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 7822.56 نقطة.
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