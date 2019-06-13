ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بوتين يعزل اثنين من كبار مسؤولي الأمن في موسكو

الخميس 13/يونيو/2019 - 05:14 م
بوتين يعزل اثنين من كبار مسؤولي الأمن في موسكو
فلاديمير بوتين
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أعلن الكرملين، اليوم الخميس، عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اثنين من كبار مسؤولي شرطة موسكو، وسط مزاعم بتوريط الصحافي الاستقصائي البارز ايفان جولونوف في قضية مخدرات.

وجرى الإفراج عن جولونوف أوائل الأسبوع الجاري، حيث جرى إسقاط التهم الموجهة له نظرا لأنه لم يتم إثبات القضية المرفوعة ضده، حسبما قال وزير الداخلية آنذاك.

وقال الكرملين نقلاً عن مرسوم رئاسي إنه جرى إعفاء رئيس إدارة المخدرات بموسكو، يوري ديفياتكين، ورئيس العمليات عن غرب موسكو، أندري بوشكوف، من مهامهما.

ويُعرف جولونوف الذي احتجز الأسبوع الماضي بكتابة مقالات استقصائية شديدة اللهجة بشأن حكومة مدينة موسكو لموقع "ميدوزا" الإخباري المستقل ذي الشعبية الواسعة.

ويقول أنصاره إن القضية المرفوعة ضده ملفقة. كما شكك أعضاء بارزون من الحكومة الاتحادية من بينهم رئيس المجلس الأعلى بالبرلمان والمتحدث باسم الكرملين في مدى صحة القضية.

وكانت سلطات مدينة موسكو قد زعمت أنه تم العثور على منشطات الميفيدرون المعروفة باسم أملاح البحر بحوزة جولونوف 36عاماً، وواجه تهمة يعاقب عليها بالسجن عقدين.

وفيما انتشرت الأنباء بشأن القبض عليه، اتحدت أكثر 3 صحف شعبية في روسيا -فيدوموستي وكومرسانت و"أر بي سي"- دعماً له.

وقال موقع ميدوزا إنه "جرى توريط الصحافي وضربه من جانب الشرطة وأصيب بارتجاج وتورم دموي".

وذكرت وسائل إعلام رسمية نقلاً عن وزارة الصحة أن الفحص الذي أجراه الصحافي بينما كان محتجزاً لم يكشف أي أثر لوجود مخدرات غير قانونية.
Advertisements
المزيد عن: موسكو مسؤولي الأمن فلاديمير بوتين عزل اثنين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي