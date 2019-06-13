منة فضالي تعتذر عن مسرحية "جوازة مرتاحة".. تعرف على السبب

أعلنت الفنانة منة فضالى اعتذارها عن مسرحية "جوازة مرتاحة" مع الفنان أحمد صفوت وإخراج أحمد جبر، والتى كانت تستعد لعرضها فى أحد فنادق الغردقة، وانطلق عمليات الدعاية فى الأيام الماضية بطرح بوستر المسرحية والذى تصدرته بصحبة الفنان أحمد صفوت.





ووجهت منة رسالة إلى أسرة المسرحية وقالت فيها:"لكل أسره مسرحية جوازه مرتاحة بعتذر جداً جداً لعدم مشاركتي العمل لارتباطي بأعمال أخرى مع كامل احترامي والتوفيق للجميع".





يذكر أن منة تنتظر عرض الجزء الثانى من حلقات مسلسل "قيد عائلى" على قناة dmc فى الفترة المقبلة، اضافة إلى انتظارها عرض "أفراح إبليس 2" أيضاً حيث تشارك فى بطولته جمال سليمان وصابرين ومحمود عبد المغنى وكمال أبورية ومنى عبد الغنى ومحمد عادل وهنادى مهنى، ومجموعة كبيرة من النجوم والوجوه الشابة وتأليف مجدى صابر وإخراج أحمد خالد أمين.



