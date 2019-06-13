مصدر بالأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع إسلام عيسى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول دخول النادي في مفاوضات مع المصري للتعاقد مع إسلام عيسى لاعب الفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال المصدر إن الأهلي لم يفاوض المصري للتعاقد مع إسلام بالرغم من قيمته الفنية، وما يقدمه من أداء مميز مع ناديه.

وأضاف المصدر بأن الأهلي لم يُقدم أي عروض رسمية أو فاكسات إلى المصري للتعاقد مع اللاعب وضمه إلى صفوفه في الموسم الجديد.