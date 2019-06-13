مدير متحف الصين القومي في ضيافة وزارة الآثار
الخميس 13/يونيو/2019 - 05:13 م
حسام زيدان
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استقبل الدكتور خالد العناني وزير الأثار اليوم الخميس، دكتور وانج Dr. Wang Chunfa مدير متحف الصين القومي، والوفد المرافق له وذلك بمقر وزارة الآثار بالزمالك.
وخلال اللقاء أثنى وانج علي الجهود التي تبذلها الوزارة في الحفاظ علي الآثار المصرية والاكتشافات الأثرية الحديثة التي تقوم بها البعثات الأثرية المصرية والتي ابهرت العالم.
وأشار العناني إلى التعاون بين مصر والصين في مجال العمل الأثري حيث بدأت العام الماضي أول بعثة أثرية صينيه في مصر.
وخلال اللقاء أثنى وانج علي الجهود التي تبذلها الوزارة في الحفاظ علي الآثار المصرية والاكتشافات الأثرية الحديثة التي تقوم بها البعثات الأثرية المصرية والتي ابهرت العالم.
وأشار العناني إلى التعاون بين مصر والصين في مجال العمل الأثري حيث بدأت العام الماضي أول بعثة أثرية صينيه في مصر.
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