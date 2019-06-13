خالد الجندي: الأزهر الشريف هو أهم قوة ناعمة في مصر

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الأزهر الشريف هو أهم قوة ناعمة غزت بها مصر العالم، وهو لذي خرج للعالم ملوك ورؤساء حكومات في العالم أجمع، ومن أهم أهرامات وأعمدة هذه القوة الناعمة هو الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن القوة الناعمة تمثل المدرسين والفناننين والادباء والصحفيين والرياضيين والعلماء، وهذه القوة الناعمة لمصر هي التي فرضت مصر على العالم.



وتابع، أن مصر أم الدنيا ليس لكونها عزت العالم بالسلاح، ولكنها لكونها غزت الكرة الأرضية بعلمائها وأدباءها وفنانيها ومدرسيها ومهندسين الذين أبهروا العالم أجمع، ولا ينكر منكر ما فعله الرياضيين المصريين فالرياضيين المصريين سجدوا العالم على سجدتهم.

