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"الاتصالات" تتصدر القطاعات الأكثر تداولاً اليوم بـ 35 مليون جنيه

الخميس 13/يونيو/2019 - 05:11 م
الاتصالات تتصدر القطاعات الأكثر تداولاً اليوم بـ 35 مليون جنيه
القطاعات
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نيفين سمير
 
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تصدر قطاع  "الاتصالات"  ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية،  بختام جلسة اليوم ، الخميس  ، من حيث حجم التداول اليوم ، وبلغ حجم التداول 78.8 مليون ورقة بقيمة 35 مليون جنيه، وجاء قطاع  العقارات   ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 19.5مليون  ورقة بقيمة 126,8 مليون جنيه. 

فيما احتل قطاع  الخدمات المالية  الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 16.6 مليون ورقة بقيمة 70.6   مليون جنيه، تلاه قطاع خدمات و منتجات صناعية و سيارات بحجم تداول 6 مليون  ورقة بقيمة 24 مليون جنيه.

وفى المركز الخامس قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 5.8مليون ورقة منفذة بقيمة 20 مليون جنيه

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