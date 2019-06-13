برعاية الجونة السينمائي..عادل وجميلة عوض ينتهيان من ورشة سينمائية لـ"دوڤ سيمنز"

تسلّم المخرج السينمائي عادل عوض، ونجلته الفنانة جميلة عوض، بصحبة كوكبة كبيرة من نجوم الفن، شهادات الانتهاء من الدورة وورشة العمل المخصصة لصناعة السينما، والتي عُقِدَت على مدار يومي 10 و 11 يونيو 2019، بقاعة «إيوارت» بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الورشة أقيمت برعاية مهرجان الجونة السينمائي والمهندس نجيب ساويرس، واستمرت لـ16 ساعة، ونظمتها الفنانة سماح أنور، وحاضر فيها المحاضر والمنتج الهوليودي دوڤ سيمنز، حيث تعتبر الورشة السينمائية الأولى التي يقدمها المحاضر والمنتج العالمي دوڤ سيمنز في مصر، مؤسس معهد هوليوود للفيلم عام 1990.

يُذكر أن سيمنز يقيم ورش سينمائية تابعة لمعهد هوليوود للفيلم في «لوس انجلوس»، وتختص بصناعة وبيع وتسويق الفيلم في هوليوود والعالم، كما تعد زيارته لمصر هي الأولى، كما يشار إلى أنه تخرج من هذه الورشة منذ بداية العمل بها حتى اليوم أكثر من 45 ألف، منهم ألف من نجوم هوليوود كمخرجين ومنتجين وممثلين وكتاب سيناريو، أبرزهم: «ويل سميث، برادلي كوپر، سپايك لي، كوينتين تارانتينو، كوين لطيفة، روچر كورمان، چورچ كلوني، ڤاليري بيرتينيللي، سينباد، وغيرهم».