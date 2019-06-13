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الليلة.. دينا الشربيني ضيفة إنجي علي ببرنامج "أسرار النجوم" على "نجوم إف.إم"

الخميس 13/يونيو/2019 - 05:06 م
الليلة.. دينا الشربيني ضيفة إنجي علي ببرنامج أسرار النجوم على نجوم إف.إم
دينا الشربيني
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أحمد رمضان متولي
 
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تحتفل النجمة دينا الشربينى، بنجاح مسلسلها "زى الشمس"، اليوم الخميس، مع المذيعة إنجى على، فى برنامجها الإذاعى "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، فى الساعة الثامنة مساء.

 

ويعتبر ظهور "الشربيني"، فى "أسرار النجوم" هو الأول إذاعيا، عقب عرض المسلسل وتكشف خلال الحلقة عن كواليس التصوير، وهل سيكون جزء ثان للعمل خلال رمضان المقبل خاصة وأن نهاية المسلسل كانت علي غير المتوقع، فضلا عن حديثها عن أعمالها السينمائية التى تحضر لها خلال الفترة المقبلة.

 

يذكر أن إنجى على تقدم برنامج "أسرار النجوم" الخميس من كل اسبوع، على إذاعة نجوم إف.إم، ويتم اذعته فى الساعة الثامنة مساء، ولمدة ساعتين على الهواء.

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