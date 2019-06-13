"راية لخدمات مراكز الاتصالات " تتصدر الأسهم الأكثر إانخفاضاً اليوم الخميس 13-6-2019





تصدر سهم شركة " راية لخدمات مراكز الاتصالات " قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، فى ختام تداولات اليوم " الخميس " ، بنسبة بلغت 10% محققاً 11.7جنيه ، ثم " الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – الاسكندرية " بنسبة بلغت 8.6% مغلقاً 21 جنيه.





من جانبه ، إحتلت شركة " القاهرة للاسكان والتعمير " المرتبة الثالثة بنسبة 6.8% محققاً 10.4 جنية، ثم سهم " الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية " بنسبة 3% محققاً 105.2 جنيه ، لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و احتلت شركة " المصرية للدواجن" المرتبة الخامسة بنسبة 2.7% مغلقاً عند سعر 1.4جنيه



