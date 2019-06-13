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محافظ كفر الشيخ: إقبال كثيف على مشاهدة "الممر" بسينما الجمهورية

الخميس 13/يونيو/2019 - 05:04 م
محافظ كفر الشيخ: إقبال كثيف على مشاهدة الممر بسينما الجمهورية
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الفجر
 
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قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس،: شهدت سينما الجمهورية إقبالًا كثيفًا على فيلم "الممر" وبخاصة من الشباب، موضحًا أن هذا الفيلم وطني يتحدث عن مرحلة الحروب من عام 1956 إلي 1973، ويجسد ملحمة القوات المسلحة في الدفاع عن مقدسات وحماية الوطن، وقدرة الجيش المصري في الدفاع عن الوطن وهي قصة وطنية حقيقية،، مؤكدًا أن هذا أقل هدية نقدمها لآهالي محافظة كفر الشيخ، داعيًا أبناء المحافظة لمشاهدة الفيلم للتعرف على تاريخ نضال قواتنا المسلحة الأبطال، متمنيًا لهم مشاهدة طيبة، حيث تقام 4 حفلات يومى الخميس والجمعة لعرض الفيلم الحفلة الأولى بدايةً من الساعة 12 ظهرًا حتي 2.30 عصرًا، والحفلة الثانية من 3 عصرًا إلي 5.30 مساءً، والحفلة الثالثة من 6 مساءً إلي 8.30 مساءً، والحفلة الرابعة من الساعة 9 مساءً إلي 11.30 مساءً بالمجان.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن الفيلم من أهم الأفلام التي وصفت ملحمة القوات المسلحة المصرية، وأن الفيلم أكثر من رائع، وأن مصر محمية من جيشها العظيم، ويوصف للشباب اللذين لم يعاصروا هذه الفترة، وأن الفيلم يتناول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال إبراهيم الرفاعي، ليوثق ملحمة قواتنا المسلحة وعظمة الشعب المصري الأصيل.

وإحتشد الجمهور بشكل كبير في الحفلات في الوقت الذي رفعت فيه سينما الجمهورية بمدينة كفر الشيخ شعار كامل العدد للحفلات قبل بدأها بساعات، لافتًا الى التنسيق الكامل بين محافظة كفر الشيخ ومديرية الأمن والأجهزة الحيوية بالمحافظة لتأمين دخول وخروج الجمهور من أبناء المحافظة الى دار عرض سينما الجمهورية، فضلًا عن تواجد الشرطة النسائية وسط اجراءات أمنية مكثفة للتصدى لأى مضايقات.

قدم محافظ كفر الشيخ خالص الشكر والتقدير للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية وجميع الأجهزة المعاونة على الجهود المبذولة خلال هذه المهمة الوطنية، متمنيًا لجمهور كفرالشيخ مشاعدة طيبة.
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