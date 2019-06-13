ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

واشنطن: نقيّم الموقف بعد هجوم بحر عمان

الخميس 13/يونيو/2019 - 03:52 م
واشنطن: نقيّم الموقف بعد هجوم بحر عمان
هجوم بحر عمان
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "اطّلع" على حادثة بحر عمان، مؤكدا أن واشنطن "تقدم المساعدة وتواصل تقييم الوضع".

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب "على الهجوم على الناقلتين في بحر عمان".

 

وأضافت: "الحكومة الأميركية تقدم المساعدة وستواصل تقييم الموقف"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

 

وكانت ناقلتا نفط تبحران في بحر عُمان، قد تعرضتا الخميس، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ كرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصارخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.

 

وبدأ الأمر صباح الخميس، عندما تحدثت البحرية البريطانية عن حادث غامض وقع في الخليج، داعية عبر مركز عمليات التجارة البحرية التابع لها إلى توخي "الحذر الشديد"، وذكرت المجموعة إنها تجري تحقيقا في الأمر، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".

 

وإلى جانب البحرية البريطانية، قالت البحرية الأميركية إنها على علم بوقوع الهجوم، الذي وقع على بعد 14 ميلا بحريا عن إيران.

 

وقال الأسطول الأميركي الخامس إنه تلقى نداءي استغاثة في خليج عُمان، مؤكدا أن القوات الأميركية موجودة في المنطقة وتقدم المساعدة.

 

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين في البحرية الأميركية قولهم إن ناقلتي النفط تعرضتا لأضرار نتيجة "هجوم محتمل".

 

Advertisements
المزيد عن: واشنطن ناقلتي النفط بحر عمان إحدى الناقلتين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي