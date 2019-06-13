وزير الثقافة تشهد انطلاق فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي وسط حضور 2500 شاب (صور)

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف، حيث قدم فريق مسار اجبارى حفلا تناول أحلام وطموحات وقضايا الجيل الجديد، وسط حضور ما يقرب من 2500 مشاهد من الشباب.

أكدت "عبد الدايم" أهمية إتاحة الفرصة للشباب الواعد للإعلان عن أنفسهم من خلال الفنون الراقية التى تشكل احد أهم مسارات بناء الإنسان وتطوير المجتمع، وأشارت ان الثقافة أعدت برنامجا حافلا خلال فترة الصيف يعمل على تنمية الوعى والارتقاء بالوجدان ويشمل أنشطة ثرية ومتنوعة قادرة على جذب الجمهور ومجابهة للأفكار المتطرفة يتم تقديمها فى كافة محافظات مصر.

وكان الحفل قد تضمن مجموعة من أشهر أعمال فريق مسار اجبارى التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة وأثبتت قدرة الفنون الهادفة على فرض ذاتها وتفاعل معها الحضور منها صاحب ، فاكرة ، للحزن اصول ، نهايات الحكاوى ، كائن فضائى ، مطلوب حبيب، أوقات وغيرها .