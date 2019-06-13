هيئة النقل العام السعودي تحصل على جائزة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة "UITP"





حصلت هيئة النقل العام السعودي، على أحد جوائز الاتحاد العالمي للمواصلات العامة "UITP" للعام 2019 وذلك عن مشروعها التقني (منصة وصل)، وتسلّم التكريم عن الهيئة نائب الرئيس للنقل البري، وذلك خلال مشاركة الهيئة في المؤتمر والمعرض العالمي للنقل العام، الذي ينظمه الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP بالعاصمة السويدية ستوكهولم خلال الفترة من 9-12 يونيو 2019.





وقد شارك رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح في افتتاح المؤتمر والمعرض، كما شارك كمتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.





واستعرض الرميح في كلمته القفزات التي حققتها المملكة عبر مشاريعها الحديثة العملاقة ومن بينها مشروع قطار الحرمين السريع، ومشاريع النقل العام داخل المدن.





كما أوضح أن النقل العام لاعب أساسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، مع دوره المهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، ودوره الحيوي في تخفيض نسب الحوادث، وتخفيض نسب التلوث، لافتًا النظر إلى اهتمام المملكة برفع مستوى السلامة المرورية، وموضحاً أن هناك لجنة يرأسها معالي وزير الصحة، ولها دور كبير في تخفيض نسب الحوادث والوفيات.



