عاجل.. هازارد يجتاز الكشف الطبي في ريال مدريد
الخميس 13/يونيو/2019 - 03:44 م
الفجر الرياضي
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نجح البلجيكي إيدين هازارد، في اجتياز الفحوصات الطبية التي خضع لها في ريال مدريد اليوم، ليصبح لاعبا رسميا في الفريق الملكي.
وأكد برنامج الشرينتيجو الشهير في إسبانيا أن الريال سيقدم لاعبه الجديد في السابعة مساء اليوم في ملعب سانتياجو برنابيو بعد تقديم الصربي لوكا يوفيتش أمس.
وكان ريال مدريد أعلن في الأيام الماضية
ضم هازارد من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو بخلاف 30 مليون يورو بعقد لمدة 5 سنوات.
وسيحصل هازارد على 11 مليون يورو سنويا
في ريال مدريد كثاني أعلى لاعب في الفريق خلف سيرجيو راموس، قائد الفريق الذي يتقاضى
12 مليون يورو.
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