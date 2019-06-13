بوتين: العلاقات مع أمريكا تزداد سوءا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين موسكو وواشنطن تزداد سوءًا، وأشار في مقابلة نشرت اليوم الخميس، إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية فرضت عشرات العقوبات على روسيا.





وأصدر بوتين بتقييمه القاتم قبل قمة مجموعة العشرين في اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر والتي قد يلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





ولا تزال العلاقات الأمريكية الروسية متوترة بسبب كل شيء من سوريا إلى أوكرانيا بالإضافة إلى مزاعم التدخل الروسي في السياسة الأمريكية، وهو ما تنفيه موسكو.





وقال بوتين لقناة "مير" التلفزيونية "إن علاقاتنا في طريقها إلى التدهور، وتزداد سوءًا"، وفقًا لنص الكرملين.





"وأضاف "لقد وافقت الإدارة الحالية ، في رأيي ، على عشرات القرارات بشأن العقوبات ضد روسيا في السنوات الأخيرة.





وقارن الرئيس الروسي علاقة موسكو المضطربة مع واشنطن بما وصفه بعلاقاتها المزدهرة مع الصين، وهي صداقة استراتيجية عميقة أثارت قلق بعض صانعي السياسة الأمريكيين.





وأخبر ترامب المراسلين يوم الأربعاء أنه سيلتقي بوتين في مجموعة العشرين في اليابان، لكن الكرملين قال قبل ذلك بيوم أن فكرة الاجتماع "معلقة" وأنه لم تكن هناك مناقشات بشأن تفاصيل حتى الآن.





كماذكر ترامب يوم الأربعاء إنه يأمل أن يكون للولايات المتحدة "علاقة كبيرة مع روسيا" ، لكنه تعهد بنشر 1000 جندي أمريكي في بولندا، وهي خطوة تسعى وارسو لردع أي عدوان محتمل من روسيا.



