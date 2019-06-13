7 مرشحين على مقعد نقيب المهندسين بالغربية

تجري انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، غدا الجمعة، تحت إشراف قضائي كامل للاختيار مقعد نقيب نقابة المهندسين نظرا لاستقالة الدكتور محمد ضبعون النقيب الأسبق على مستوى مقري النقابة الرئيسي والفرعي بمركزي طنطا والمحلة.





وضمت قائمة 7 مرشحين، وعلى رأسهم المهندس عادل عطيه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعضو مجلس إدارة النقابة الحالي والمهندسة إيناس خاطر عضو مجلس إدارة النقابة والمهندس حسام طلعت، والمهندس علاء فهمي رئيس مركز ومدينة سمنود وقطور السابق، والمهندس عبده الشناوي، والمهندس فتوح الورداني والمهندس علي بسطويسي لاختيار نقيبا للمهندسين.





وأكد المهندس أحمد السيد رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين، أن من لهم حق التصويت ما يقرب من 37 ألف مهندس.





علي أن يجري إعلان كشوف النهائية للناخبين من لهم حق التصويت بعد غلق باب السداد، لاختيار نقيبا جديدا للنقابة لتولي المنصب حاليا.



