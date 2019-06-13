"الطويل": كلمة السيسي في المنتدى الأفريقي أكدت حرصنا على مواجهة الفساد

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قالت الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام، إن اتجاه كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد كانت في إطارين.



وأشارت "الطويل"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن كلمة الرئيس أكدت على أن مصر أكدت على التفاعل مع الجهود الدولية لمكافحة الفساد، لافتة إلى أن مصر تستهدف إنشاء الآليات المنوط بها مكافحة الفساد، ودعم القدرات البشرية في هذا المجال.



وأضافت أن هناك العديد من الدول تفقد جزء من مقوماتها الاقتصادية بسبب الفساد، مما يؤثر على أدائها، منوهة بأن الفساد يكون سببا في انتشار الإرهاب.

