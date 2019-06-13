محافظ كفر الشيخ: ضبط 14 ألف لتر بنزين 80 قبل بيعها في السوق السوداء ببيلا





وقامت ادارة المتابعة التموينية بمكتب المحافظ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، بالمرور على بعض محطات بيع الوقود بدائرة مركز بيىلا حيث تمكنت من ضبط "ا.م" وكيل الجمعية التعاونية للبترول بناحية العلامية التابعة لقرية ابشان مركز بيلا لقيامه بتجميع كمية 14612 لتر بنزين 80 مجمعة بالخزانات زيادة عن الرصيد الدفتري بالمحطة بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء وتم التحفظ على الكمية المضبوطة من البنزين بداخل المحطة وذلك بموجب اقرار استلام وتحفظ بصفة امانة على القائم بالبيع بالمحطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وجارى تكثيف الرقابة على محطات بيع الوقود بدائرة المحافظة تباعًا للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بالسعر الرسمي والضرب بأيدي من حديد على كل من تسول له نفسة من أصحاب المحطات من سرقة هذه السلعة الحيوية الهامة المدعمة.



وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الرقابة على محطات بيع الوقود الواقعة بدائرة المحافظة، وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون للصالح العام مقدمًا خالص الشكر للمتابعة التموينة لمكتب المحافظ والاجهزة المعاونة لجهودهم المبذولة.

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنة فى إطارتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة خاصة محطات بيع الوقود، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الاسعار ومحاربة الغلاء والمرور على المكاتب والادارات التموينية لمتابعة سير العمل بها للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.