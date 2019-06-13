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عاجل.. عبد الرزاق حمد الله يغادر معسكر منتخب المغرب

الخميس 13/يونيو/2019 - 03:30 م
عاجل.. عبد الرزاق حمد الله يغادر معسكر منتخب المغرب
عبد الرزاق حمد الله
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علي نبوي
 
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ترددت أنباء قوية داخل المغرب عن مغادرة عبد الرزاق حمد الله مهاجم منتخب المغرب لمعسكر أسود الأطلسي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ والتي ستقام في مصر.

وذكر تقارير صحفية في المغرب أن حمد الله قرر مغادرة المعسكر دون الكشف عن السبب وراء ذلك، وهناك محاولات لإقناعه.

ويقع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.
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