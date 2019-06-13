عاجل.. عبد الرزاق حمد الله يغادر معسكر منتخب المغرب
الخميس 13/يونيو/2019 - 03:30 م
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
ترددت أنباء قوية داخل المغرب عن مغادرة عبد الرزاق حمد الله مهاجم منتخب المغرب لمعسكر أسود الأطلسي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ والتي ستقام في مصر.
وذكر تقارير صحفية في المغرب أن حمد الله قرر مغادرة المعسكر دون الكشف عن السبب وراء ذلك، وهناك محاولات لإقناعه.
ويقع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.
Advertisements
المزيد عن: مواعيد منتخب المغرب منتخب المغرب عبد الرزاق حمد الله رينارد
- المغرب تهزم كوت ديفوار في بطولة أمم إفريقيا للشاطئية
- أحمد حسن يكشف عن المجموعة الأصعب بأمم إفريقيا 2019
- هيرفي رينارد: كل مجموعات أمم إفريقيا قوية.. وواجهنا كوت ديفوار 3 مرات من قبل
- مدرب منتخب المغرب يوضح حقيقة خلافاته مع حمدالله
- منتخب المغرب يعلن عن موعد وصوله إلى القاهرة استعدادا لأمم إفريقيا
- مدربون × كان 2019 (14) .. إبراهيم كامارا شاهد على إنجاز "رينارد" مع أفيال كوت ديفوار عام 2015
- 5 من لاعبي الدوري السعودي في قائمة المغرب بأمم إفريقيا
- مفاجأة.. اعتزال خماسي المنتخب المغربي عقب أمم إفريقيا