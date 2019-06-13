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صدام جديد.. الترجي التونسي يرفض إعادة نهائي إفريقيا

الخميس 13/يونيو/2019 - 03:25 م
صدام جديد.. الترجي التونسي يرفض إعادة نهائي إفريقيا
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الفجر الرياضي
 
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أعلن مسئولو نادي الترجي التونسي، رفضهم التام لإعادة مباراة الإياب بدوري أبطال أفريقيا، احتجاجا على قرر الاتحاد الأفريقي.

 

وقال وليد العارم، المسؤول بـالترجي التونسي، إن فريقه متمسك بموقفه بخصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد.

 

وتابع العارم أن موقف الترجي صحيح، رافضًا قرار اجتماع كاف، في باريس بإعادة المباراة، مشيرًا إلى أن فريقه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وتابع: "على كل حال لن نخوض النهائي المعاد".

 

وأكمل العارم خلال تصريحات لصحيفة "الصباح" التونسية: "نحن مقتنعون بأن تتويجنا كسبناه عن جدارة، وكنا متقدمين في النتيجة بهدف لصفر، ولاعبونا تحلوا بالانضباط، ولم يغادروا الميدان إلى غاية إعلان الحكم نهاية المباراة".


وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن إعادة مباراة الإياب بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة.

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