عاجل.. مدير مركز التنبؤات يحذر من طقس الأسبوع المقبل

مدير مركز التنبؤات: ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي اعتبارًا من السبت المقبل





قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا التوقيت من العام لها، ما بين 33-34 درجة مئوية، موضحًا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في الأيام التي ليس بها نشاط للرياح.وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الخميس، أن الرياح تكون شبه هادئة تمامًا على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد، ونشاط الرياح ينحصر فقط على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد مما يؤدي لإثارة الرمال والأتربة على بعض الأماكن والطرق المكشوفة.وتابع، أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي اعتبارًا من السبت المقبل بمعدل درجة أو درجتين مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.